ニューヨークでの会合で演説するウォーシュ氏＝2017年（ロイター＝共同）【ワシントン共同】米議会上院は14日、FRBの次期議長に指名されたケビン・ウォーシュ元理事の人事承認を巡る公聴会を21日に開くと発表した。上院銀行住宅都市委員会が金融政策に関して質疑し、資質を判断する。米イスラエルとイランの交戦を背景にエネルギー価格が上昇し、インフレ圧力が強まっている。市場の利下げ観測が後退する中、利下げを求めるト