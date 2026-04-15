巨人４―３阪神（セ・リーグ＝１４日）――巨人は八回、大城のソロで追いつき、九回に松本の適時打で勝ち越し。その裏をマルティネスが締めて接戦を制した。阪神は救援陣が粘れず、連勝が４で止まった。移籍後初白星こそ逃したものの、巨人の則本は「先発の勝ちは運」と気に留めなかった。６回２安打無失点で、阪神の強力打線を抑え込んだ。救援陣が逆転を許した後も、ベンチで声を張り上げ続け、終盤に再び試合をひっくり返し