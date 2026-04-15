◇パ・リーグソフトバンク2―3楽天（2026年4月14日みずほペイペイ）女性7人組「CANDYTUNE」がソフトバンク―楽天戦の試合前イベントに登場した。グラウンドでヒット曲「倍倍FIGHT！」を披露。その後、メンバーが横一列に並び、同時に投げ込むセレモニアルピッチで歓声を浴びた。福岡出身の村川緋杏は「小さい時からホークスを見ていて、いつかドームに立てたらと夢を持っていました。とてもうれしいです」と笑みを浮か