「皐月賞・Ｇ１」（１９日、中山）デビュー前から評判の高かったゾロアストロが、前走のきさらぎ賞で惜敗続きにピリオドを打ち、クラシックへの切符を獲得。２日間の開催順延や初の関西への長距離輸送など、苦境を乗り越えての勝利には結果以上の収穫があった。メンバーは一気に強化されるものの、心身ともに成長をとげた素質馬が宮田厩舎初のクラシック制覇へ導く。デビュー前から注目を浴びていた素質馬が、クラシックで大