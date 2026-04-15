大相撲の長い歴史の中で２０１２年夏場所から３場所の間、６人もの大関が番付に並び立つ時代があった。一人横綱に白鵬が君臨し、続く大関陣に琴欧洲、日馬富士、把瑠都、琴奨菊、稀勢の里、鶴竜が群雄割拠。元大関琴奨菊の秀ノ山親方（４２＝本紙評論家）による連載「がぶりトーク」では、史上唯一の６大関時代を回顧。当事者の視点から当時を振り返った。【秀ノ山親方・がぶりトーク】読者のみなさん、こんにちは！今回は「６