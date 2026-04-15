洞不全症候群によるペースメーカー手術、そしてパーキンソン病の発覚――。美川憲一が、昨年経験した大きな病との闘いを赤裸々に語った。一時は「もうこれで終わるなと思った」と絶望し、車椅子生活を送った時期もあったというが、「私には歌がある」と再起を決意。復帰コンサートで初めて流した涙の裏側には、美川を支えた強い信念とファンへの思いがあった。美川憲一○洞不全症候群、パーキンソン病が発覚…ステージで初めて流し