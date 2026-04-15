新しい季節の訪れとともに、ヘアスタイルをアップデートして気分を入れ替えてみては？ レイヤーを活かした動きや、艶やかなカラーリングを取り入れることで、大人世代の美しさがより引き立つかも。今回は人気美容師さんたちのInstagram投稿から、今すぐマネしたくなりそうな大人のトレンドヘアををご紹介します。 柔らかな動きが魅力のプチウルフボブ ミルクティベージュの優しい色味に、ニュア