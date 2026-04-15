グループLINEでのちょっとした情報共有が、思わぬ亀裂を生むこともある。投稿を寄せた50代女性（東京都）は、大学時代からの友人グループの1人、Aと2年前に絶縁したという。事の発端は、女性がその友人に紹介した「眺めのいいコスパのいいレストラン」だった。（文：篠原みつき）「私からの紹介とは全く聞いてないと。Aが見付けた風に振る舞ってたと」そのレストランを、Aは「自分がさも見付けたかの様に」他の友人たちに吹