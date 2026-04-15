『女の転職type』は2026年4月14日、「給料事情」に関する調査結果を発表した。調査は2026年2月に、働く女性295人を対象にインターネット上でのアンケート形式で実施された。理想の手取り額と現実に最大10万円の開きがある中、「交渉しても無駄」と諦める層が4割を超える一方で、実際に交渉した人の約7割が昇給に成功している実態が明らかになった。給与交渉した結果「希望通り、それ以上に上がった」という人も給与交渉（給料を上