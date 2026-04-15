マイナビは2026年4月13日、「マイナビ2027年卒大学生キャリア意向調査3月＜就職活動・進路決定＞」の結果を発表した。調査は、2027年卒業予定の全国の大学生および大学院生を対象に、インターネット上で実施された。3月末時点の内々定保有率が約6割に達する一方で、内々定を持ちながら活動を継続する学生が前年より増加し、全体の7割以上が就職活動を続けている実態が明らかになった。内々定があっても活動継続率は「34.8％」と高