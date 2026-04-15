財布には現金だけでなく、クレジットカードや身分証といった貴重品もたくさん入っている。紛失すると焦るものだ。投稿を寄せた40代女性（東京都）が財布を失くしたときの“危機一髪”エピソードを明かした。その日は仕事を終え、帰りにスーパーに寄った。「財布をエコバッグに入れて買い物開始。ペットボトルの水やお酒を購入しました。会計を済ませた後で袋詰めをして帰宅」「監視カメラの前だったので盗まれずに済みました」ここ