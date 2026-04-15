◆パ・リーグロッテ１―５日本ハム（１４日・ＺＯＺＯマリン）グラブを右手でたたき、はにかんだ。日本ハムの達孝太投手（２２）は、４―１の８回２死一、二塁、ポランコを捕邪飛に仕留め、笑顔を見せた。今季３度目の先発で８回５安打１失点。今季初勝利を挙げ、「今までで１番うれしいかもしれないです。勝ちがつくのと、つかないのでは、気持ちの部分も変わってくるので、とりあえず一安心って感じ」と胸をなでおろした。