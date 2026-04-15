◆東都大学野球春季リーグ戦第２週第１日▽青学大８―０中大（１４日・神宮）７連覇を狙う青学大が完封リレーで先勝。今秋ドラフト１位候補右腕・鈴木泰成（４年＝東海大菅生）が中大を相手に８回３安打無失点の快投で、節目となるリーグ通算１０勝目を挙げた。打線も８得点と援護し、開幕３連勝になった。＊＊＊エースの名にふさわしい９９球だった。研究を重ね、対策を練ってきた中大打線に得点を許さず、鈴木は８つの