３人組ロックバンド「ＴＨＥＡＬＦＥＥ」が、舘ひろし主演の映画「免許返納！？」（６月１９日公開、河合勇人監督）で主題歌「Ｃｒｏｓｓｒｏａｄ―愛の免許返納―」を担当することが１４日、分かった。実写の邦画主題歌を担当するのは、１９８９年に公開された「将軍家光の乱心激突」の「ＦＡＩＴＨＯＦＬＯＶＥ」以来、３７年ぶりとなる。同曲は人生の分岐点に立つ大人の悲喜こもごもを、疾走感あふれるロックサウン