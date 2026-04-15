◆関西学生野球春季リーグ戦▽第２節３回戦近大２―０立命大（１４日・ＧＯＳＡＮＤＯ南港野球場）最速１５４キロ右腕の近大・宮原廉投手（４年）が５回を３安打無失点、６奪三振と力投し、勝ち点１をもたらした。甲子園球場で行われた１２日の２回戦では１４５球で完投負け。逆転サヨナラによって初黒星を喫した。中１日で迎えたマウンドは、立命大・有馬伽久（４年）とのドラフト候補対決。「先制するまで、点を許さない