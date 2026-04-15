テレビ東京『開運！なんでも鑑定団』（毎週火曜 後8：54）の14日放送回には、「幻のブリキ玩具」が登場。“ド級値”の結果にスタジオが驚いた。【写真あり】「世界に一つだけ!?」今田耕司も驚きの幻の玩具→ド級値の鑑定結果へお宝は戦前に作られた東京駅を模したブリキの玩具。ハンドルを回すと、音が鳴り、電車が動く仕組みになっている。3年前、依頼人が祖父の遺品整理の際に発見。祖父がどのように手に入れたのか不明だ