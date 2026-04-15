スーダンのダルフール北部で、2025年4月の即応支援部隊（RSF）による襲撃を受けて移動する避難民（ロイター＝共同）【ジュネーブ共同】スーダンで内戦が始まってから15日で3年となるのを前に、国連人道問題調整室（OCHA）は14日、人口の約3分の2に当たる3400万人近くが人道支援を必要としていると明らかにした。内戦で「世界最悪規模の人道危機」に陥っているとされるが、援助資金が著しく不足しているとして一層の支援を呼びか