THE ALFEEが舘ひろし主演映画「免許返納！？」（河合勇人監督、6月19日公開）の主題歌を手がけることが14日、分かった。実写日本映画の主題歌は37年ぶりとなる。書き下ろし楽曲「Crossroad−愛の免許返納−」は、人生の分岐点に立つ大人の悲喜こもごもを、ロックサウンドと重厚なコーラスで包み込んだ。免許返納をめぐる物語の主題歌オファーを受け、高見沢俊彦は「僕らも古希を超えて、そろそろ『免許返納』も考えなきゃいけな