俳優・舘ひろし主演の映画『免許返納!?』（6月19日公開）の主題歌を、ロックバンドTHE ALFEEが担当することが決定した。THE ALFEEが実写邦画の主題歌を手がけるのは、1989年の映画『将軍家光の乱心 激突』以来、37年ぶりとなる。【動画】THE ALFEEの書き下ろし主題歌入り『免許返納!?』最新予告本作は、“免許返納”を巡る騒動に巻き込まれた70歳の映画スター・南条弘の姿を描くノンストップドライブコメディ。主演の舘が、こ