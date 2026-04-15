天皇ご一家は、4月6日から7日にかけ、福島県の被災地を訪問されました。原発事故で大きな被害を受けた4つの町で犠牲者を追悼し各地で被災者と懇談したほか、震災についての展示などをご覧になり、今後の着実な復興を願われました。原発事故後の双葉町を皇室として初訪問天皇皇后両陛下と長女の愛子さまは、東日本大震災から15年の節目にあたり、4月6日から2日間、福島県を訪問されました。福島駅では多くの人がご一家を歓迎しまし