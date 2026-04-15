24年8月末にフジテレビを退社した元アナウンサーの渡邊渚（29）が14日、自身のインスタグラムを更新。13日に29歳の誕生日を迎えたことを報告した。「最近あまり心身ともに調子が良くなかったので、生まれてきてくれてありがとうって言葉が嬉しくて、心に刺さった誕生日でした」と報告した上で私服コーデを公開。薄いグリーンのジャケットにメガネを合わせていた。続けて「おめでとうメッセージをくださった方々、ありがとうござい