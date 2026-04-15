徐若熙はソフトバンクでしっかりと存在感を示している(C)産経新聞社今季、ソフトバンクに加入した徐若熙はここまで2度先発し、いずれもクオリティスタート（QS）を達成するなど、期待通りの活躍を見せている。2試合でわずか1失点、防御率0.69と、台湾球界から鳴り物入りでNPBに戦いの場を移した若き右腕は、日本一連覇を目指すソフトバンク投手陣の中で強烈な存在感を放っている。【動画】ソフトバンクで躍動する“台湾の至宝”