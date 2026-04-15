都玲華が高級車との2ショットを公開し、反響を呼んだ(C)Getty Images女子ゴルファーの都玲華が4月14日、自身のインスタグラムを更新し、高級車と一緒に撮影した写真を公開した。【写真】「おおっ、カッコイイ」高級車と2ショットの都玲華をチェック22歳の都はインスタで「この度株式会社シュテルン世田谷様にサポートをいただくこととなり、大変嬉しく思っております。このカッコイイ（かわいい）車両でトーナメント会場に通え