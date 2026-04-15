【ジュネーブ共同】アフリカ・スーダンで内戦が始まってから15日で3年となるのを前に、国連人道問題調整室は14日、人口の約3分の2に当たる3400万人近くが人道支援を必要としていると明らかにした。内戦で「世界最悪規模の人道危機」に陥っているとされるが、援助資金が著しく不足しているとして、国際社会に一層の支援を呼びかけた。