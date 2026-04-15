◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神３―４巨人（１４日・甲子園）しびれた。白熱の接戦を制した阿部監督は試合後、「粘り勝ったと思います」と全員をたたえた。今年初めて乗り込んだ甲子園では昨年から９試合連続１点差試合に。「こういう緊迫した試合が去年からずっと続いているので、本当に紙一重のところを持ってこれるかっていうね、そこだけの勝負だと思います」と価値ある１勝をかみしめた。相手先発は巨人戦９戦負けなし７連勝