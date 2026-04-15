◆米大リーグツインズ―レッドソックス（１４日、米ミネソタ州ミネアポリス＝ターゲットフィールド）レッドソックスの吉田正尚外野手が、敵地のツインズ戦に「３番・ＤＨ」で４試合ぶりの先発出場。最近６試合中５度欠場と出番が少なかった吉田のバットが火を噴くか注目だ。吉田はＷＢＣで日本代表として２本塁打を放つなど、全５試合に４番で出場して１６打数６安打の打率３割７分５厘、６打点と侍ジャパンで存在感を示して