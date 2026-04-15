レースクイーン（レースアンバサダー）の叶園ちさ（28）が14日、インスタグラムを更新。11〜12日に岡山国際サーキットで開催された自動車レース、スーパーGT開幕戦の写真を多数公開した。叶園は「何枚目がすき？」とつづり、ネービーブルーのコスチューム姿を多数公開した。この投稿に「べらぼうに可愛い」「選べない」「全部可愛い」「どれも好きに決まってます」などのコメントが寄せられている。