ノーベル賞の有力候補とされる京都大学の森和俊特別名誉教授が、研究拠点を名古屋に移しました。 【写真を見る】ノーベル生理学・医学賞の有力候補京大・森和俊特別名誉教授が名城大に研究拠点を移転“小胞体ストレス応答”仕組みを解明しパーキンソン病治療に光明 森教授は細胞内の異常なタンパク質を処理する「小胞体ストレス応答」の仕組みを解明。パーキンソン病など難病治療への活用が期待され