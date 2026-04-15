お笑いコンビ「ウエストランド」の井口浩之（42）が14日に放送されたテレビ朝日系「ロンドンハーツ」（火曜後11・20）に出演。歌手・和田アキ子（76）から怖がられていることを明かした。今回は「井口のこのメンツなら勝てる格付け」と題して放送された。格付け企画でワーストの常連である井口が、自ら考案した有利なテーマで1位を目指す特別版。今回、井口が自信満々に掲げたテーマは「40〜50代の働く女性に聞いた、意外とカ