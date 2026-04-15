田中碧を擁するリーズは、現地４月13日に開催されたプレミアリーグの第32節で、宿敵マンチェスター・ユナイテッドと対戦。２−１で接戦を制し、敵地オールド・トラフォードで45年ぶりとなる歴史的勝利を飾った。プレミアリーグでは16試合ぶりに先発した田中は、ダブルボランチの一角で躍動。豊富な運動量で至るところに顔を出し、圧巻のパフォーマンスを発揮した。昨季はチャンピオンシップ（イングランド２部）優勝とプレミ