「このレベルのセンターバックを相手に背負うのを苦労していた」聖地ウェンブリー・スタジアムで日本代表がイングランド代表を１−０と破った一戦について、元Jリーガーの鄭大世氏が“上田綺世のプレー”に言及した。「テクニカルにキープして前を向いて味方に繋げる場面もありましたが、クリアボールを上手く収められない印象がありました。さらにセンターバックとの分かりやすい１対１の対応、昔よりかなり良くなりましたが、