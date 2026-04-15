柏崎刈羽原発から半径5km～30kmの区域にある自治体が国に対する要望などを行うため協議会を設立しました。 【小千谷市宮崎悦男 市長】 「（原発の）安全対策や避難計画の実効性の向上などは、まだ、私は道半ばであると感じている」 4月14日、初会合を開いたのは、柏崎刈羽原発のUPZ圏内に位置する7つの市や町が参加する協議会UPZ圏内の自治体はこれまで… 【小千谷市宮崎悦男 市長】 「UPZ内には電源三法の交付金を