◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神３―４巨人（１４日・甲子園）勢いのまま足を蹴り上げ、絶叫した。甲子園でしか味わえない気持ちを、則本昂大投手（３５）が堪能した。６回２死一塁から、最後は森下を渾（こん）身の外角低め１４８キロで見逃し三振。自身初の伝統の一戦で、６回２安打無失点とハイパフォーマンスを発揮した。降板直後に救援陣が逆転を許し、移籍後初勝利は幻となったが「先発の勝ちは運。チームが勝つことが一番」と