◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神３―４巨人（１４日・甲子園）巨人は８回に大城の同点ソロ、９回に松本の勝ち越しタイムリーで阪神に逆転勝ち。松本は日本ハムに在籍した昨年８月６日の西武戦以来、巨人移籍後は初の勝利打点をマークした。今年２度目の先発マスクを務めた大城は、２回の先制適時打と４回の安打を含め３安打。１試合３安打以上の猛打賞は昨年８月１７日の阪神戦以来だが、前回は一塁手で出場。捕手で猛打賞は２３年