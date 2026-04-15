楽天モバイルが2026年3月15〜31日に設置した基地局リストを公開！楽天モバイルは14日、同社が移動体通信事業者（MNO）として自社回線（以下、楽天回線）を構築して提供している携帯電話サービス（ https://network.mobile.rakuten.co.jp/ ）において2023年7月より実施している「Rakuten最強プラン」プロジェクトとして新たに2026年3月15日（月）から3月31日（火）までに全国40都道府県166市区町村で基地局を設置したとお知らせして