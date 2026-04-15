ドル円、１５８円台に下落交渉継続への期待＝ＮＹ為替概況 きょうのＮＹ為替市場、ドル安が優勢となりドル円も１５８円台に下落した。米国によるホルムズ海峡の封鎖は開始されているものの、米国とイランは交渉を継続との期待が市場に広まっている。米国とイランが今週中にもイスラマバードで協議再開との報道も流れ、トランプ大統領もインタビューで２日以内に再開と述べていた。また、この日発表の米生産者物