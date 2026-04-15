NY株式14日（NY時間16:20）（日本時間05:20） ダウ平均48535.99（+317.74+0.66%） S＆P5006967.38（+81.14+1.18%） ナスダック23639.09（+455.35+1.96%） CME日経平均先物58865（大証終比：+835+1.42%） きょうのＮＹ株式市場でダウ平均は続伸。前日は米・イラン和平協議は合意できなかったものの、最終的な合意への期待が相場を支えていたが、本日もその雰囲気が続いていた。 米国と