NY原油先物5月限（WTI）（終値） 1バレル＝91.28（-7.80-7.87%） 米国とイランの和平協議が再び行われる可能性があることが相場を圧迫した。トランプ米大統領は１５日か１６日にはなにか起こるかもしれないと述べ、２週間の一時停戦期間内での妥結が期待された。トランプ米大統領がパキスタンへ赴くとの噂もある。 時間外取引で５月限は下落。通常取引開始後は９１．０６ドルまで一段安となった。 MINKABU PRESS