米国債利回り（NY時間16:30）（日本時間05:30） 米2年債 3.743（-0.029） 米10年債4.246（-0.047） 米30年債4.857（-0.040） 期待インフレ率2.384（-0.012） ※期待インフレ率は10年債で算出 きょうのＮＹ債券市場、１０年債利回りは低下。米国とイランが今週中にもイスラマバードで協議再開との報道が流れ、トランプ大統領もインタビューで２日以内に再開と述べていた。これを受けて原油相場が急