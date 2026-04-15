【ニューヨーク＝木瀬武】１４日のニューヨーク株式市場で、ダウ平均株価（３０種）の終値は前日比３１７・７４ドル高の４万８５３５・９９ドルだった。２日連続の値上がり。米国とイランによる戦闘終結に向けた再協議への期待から買い注文が優勢となった。原油先物価格が下落したことも相場を押し上げた。ＩＴ企業の銘柄が多いナスダック総合指数の終値は４５５・３４ポイント高の２万３６３９・０８だった。