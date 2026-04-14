「シン ピュルテ（SINN PURETÉ）」が、俳優・桜田通とのコラボレーションコレクションを発売する。5月20日に公式オンラインストアほか、コスメキッチン、ピープル、ビオップの各店舗などで先行発売。5月27日からアットコスメ一部店舗で取り扱いを開始し、6月1日に全国発売する。先行予約は順次開始している。【画像をもっと見る】同コラボレーションは、桜田通の美容・香り好きの一面と「気持ちと肌を整えながら美しさを