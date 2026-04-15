■ＪＥＳＣＯ 2,275円(+400円、+21.3％) ストップ高 ＪＥＳＣＯホールディングス [東証Ｓ]がストップ高。上場来高値を更新した。13日の取引終了後、26年8月期第2四半期累計（25年9月-26年2月）の連結決算を発表した。売上高は前年同期比25.9％増の109億3400万円、経常利益は同2.2倍の13億4000万円となった。大幅な増収増益で、経常利益の通期計画に対する進捗率は77％に上り、好感された。受注高は同81.5％増の13