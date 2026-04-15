◎本紙掲載の現役時代の自主トレで松山城を走っている写真を見たというヤクルト・池山監督は「走ってるかどうかは分からんけどな」とニヤリ。いいカメラ目線でした。◎ヤクルト・田中はDeNA・ヒュンメルと談笑し「先輩にあいさつしました。初めましてだったので、名前と年齢を言いました」。武蔵府中シニアに所属していたという経歴が話題になってましたもんね。◎徳島県出身のDeNA・牛田成樹広報は四国・徳島のコーチ時代に