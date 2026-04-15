◇セ・リーグ巨人4−3阪神（2026年4月14日甲子園）巨人・則本は惜しくも移籍後初勝利を逃した。6回を2安打無失点。7回に救援陣が打たれ白星が消えた。初体験の「伝統の一戦」を堂々と投げ終え、「緊張感はあったんですけど、自分らしく落ち着いてピッチングできたかなと思います」と充実感を漂わせた。初回から最速150キロを計測するなど最後まで直球で押した。2点リードの6回2死一塁では森下を外角直球で見逃し三振に仕