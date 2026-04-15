◇セ・リーグヤクルト5−3DeNA（2026年4月14日松山）雨にも負けず、応援してくれた松山のファンに笑顔のハイタッチを届けた。逆転した5回終了直後に雨脚が強くなって中断。ゲームセットが宣告されて3連勝が決まり、ヤクルト・池山監督は選手をベンチ前に誘導した。「いつもだったらグラウンドでするけど、（雨で）ベンチの中だったんで。出て行ってやらせてもらった」現役時代のプロ5年目から自主トレ拠点として「自分