◇セ・リーグ巨人4−3阪神（2026年4月14日甲子園）巨人・松本剛外野手（32）が14日の阪神戦でFA加入後初の決勝打を放ち、逆転勝利に貢献した。同点の9回2死二塁から左前適時打。帝京高でも日本ハムでも好成績を残した好相性の舞台で輝き、2連敗で止める殊勲の一打になった。昨季まで4年連続負け越し中の敵地で迎えた今年最初の「伝統の一戦」に粘り勝ち。26年の巨人には「甲子園の申し子」がいる。独特の熱を帯びる「伝