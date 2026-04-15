◇セ・リーグ巨人4−3阪神（2026年4月14日甲子園）【記者フリートーク】松本は昨季までの3年間、日本ハムの選手会長を務めた。細かい気配りもでき、誰もが認めるリーダーで野村や浅間ら今も変わらず慕う後輩を挙げればきりがない。今年1月の沖縄・伊江島での自主トレでもチームが変わったにもかかわらず、惜しみなく外野守備の助言をもらった野村は「細かいところまで見てくれてありがたい」と感謝していた。選手会長と