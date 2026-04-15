◇パ・リーグロッテ1−5日本ハム（2026年4月14日ZOZOマリン）ロッテはまたしても天敵を攻略できず、3連敗で今季最多の借金6に後退した。2回に寺地が一時同点の右越えソロ。達に対してZOZOマリン29イニング目で初得点を奪っても、本拠初登板のジャクソンが6四死球を与えるなど7回4失点に沈んだ。サブロー監督は「（達は）今日はそんなに良くなかったと思うんですけど、相性なんですかね…。次はやってくれると思います