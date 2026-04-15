「ファーム・西地区、阪神４−３ソフトバンク」（１４日、日鉄鋼板ＳＧＬスタジアム尼崎）「左手首の関節炎」で２軍調整中の阪神ドラフト１位・立石正広内野手（創価大）が「５番・左翼」でスタメン出場し、約３週間ぶりに実戦復帰した。３打席に立ち、復帰後初安打こそ生まれなかったが「試合にしっかり出場できたので良かった」と喜びをかみしめた。「５番・レフト、立石」のアナウンスと観客の拍手に包まれながら打席に入