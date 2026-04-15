◇パ・リーグ西武1−5オリックス（2026年4月14日京セラD）西武は今季最多の1試合3失策の守乱で初の3連勝を逃した。3回無死一、二塁から併殺打かと思われた三ゴロを渡部が二塁へ悪送球して先制点を献上。続く宗の送りバントを今度は隅田が一塁へ悪送球して失点を重ねた。4回にも左翼・桑原の今季初失策が絡み、この回までに5失点。オリックスを大きく上回る10安打も実らず、拙守連発で敗れた西口監督は「去年の守り勝つ